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КГБ Беларуси официально обвинил журналиста Шаройко в шпионаже

КГБ Беларуси официально обвинил журналиста Шаройко в шпионаже

Киев  •  УНН

 • 11307 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украинскому журналисту Павлу Шаройко, задержанному в Беларуси 25 октября, предъявлено обвинение по статье "шпионаж". Об этом сообщил агентству БелаПАН официальный представитель белорусского КГБ Дмитрий Побяржин, передает УНН.

Как отмечает издание, Павла Шаройко КГБ Беларуси считает виновным в "создании агентурной сети" в Беларуси, против него возбудили уголовное дело по обвинению в шпионаже, по которому ему грозит от 7 до 15 лет заключения.

Ранее в КГБ Беларуси заявили, что задержанный украинский журналист Павел Шаройко собирал информацию о МИД Беларуси и военных объектах России в республике.

Как сообщал УНН, 17 октября появилась информация о задержании в Беларуси сотрудниками КГБ украинского журналиста Павла Шаройко, который не выходил на связь с конца октября.

Позже стало известно, что украинец подозревается в шпионаже и создании "агентурных сетей" на территории Беларуси.

Украинские Национальные Новости

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