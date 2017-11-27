КГБ Беларуси официально обвинил журналиста Шаройко в шпионаже
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украинскому журналисту Павлу Шаройко, задержанному в Беларуси 25 октября, предъявлено обвинение по статье "шпионаж". Об этом сообщил агентству БелаПАН официальный представитель белорусского КГБ Дмитрий Побяржин, передает УНН.
Как отмечает издание, Павла Шаройко КГБ Беларуси считает виновным в "создании агентурной сети" в Беларуси, против него возбудили уголовное дело по обвинению в шпионаже, по которому ему грозит от 7 до 15 лет заключения.
Ранее в КГБ Беларуси заявили, что задержанный украинский журналист Павел Шаройко собирал информацию о МИД Беларуси и военных объектах России в республике.
Как сообщал УНН, 17 октября появилась информация о задержании в Беларуси сотрудниками КГБ украинского журналиста Павла Шаройко, который не выходил на связь с конца октября.
Позже стало известно, что украинец подозревается в шпионаже и создании "агентурных сетей" на территории Беларуси.