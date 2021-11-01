Казна спорожніла на половину: на ЄКР залишилося неповних 19 мільярдів

Деталі

За даними казначейства, на єдиному казначейському рахунку станом 1 листопада 2021 року залишилося 18 млрд 972 млн грн.

Тоді як на 1 жовтня на ЄКР було 42,1 млрд грн. Тобто, за місяць залишки на єдиному казначейському рахунку зменшилися на майже 55%.

Водночас, якщо порівняти обсяг залишків з цифрою на початок листопада 2020 року, то сума більша на 3,8 млрд грн, або 25%.

Доповнення

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку з початку 2021 року становив неповних 9,9 млрд грн на 1 серпня, максимальний - майже 57,5 млрд грн станом на 1 вересня.

Додамо, Єдиний казначейський рахунок – це кореспондентський рахунок Державного казначейства України, відкритий у Національному банку України, на якому акумулюються кошти платників податків, розпорядників бюджетних коштів та інших клієнтів. Простіше кажучи, залишки на ЄКР - це фінансування, яке теоретично може отримати вся бюджетна сфера України на початок звітного місяця.