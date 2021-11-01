Казна опустела на половину: на ЕКС осталось неполных 19 миллиардов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Остатки средств на едином казначейском счете на начало ноября снизились до неполных 19 млрд грн, уменьшившись за месяц на более чем половину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госказначейства.
Детали
По данным казначейства, на едином казначейском счете по состоянию на 1 ноября 2021 года осталось 18 млрд 972 млн грн.
Тогда как на 1 октября на ЕКС было 42,1 млрд грн. То есть, за месяц остатки на едином казначейском счете уменьшились почти на 55%.
В то же время, если сравнить объем остатков с цифрой на начало ноября 2020 года, то сумма больше на 3,8 млрд грн, или 25%.
Дополнение
Минимальный остаток средств на едином казначейском счете с начала 2021 года составлял неполных 9,9 млрд грн на 1 августа, максимальный - почти 57,5 млрд грн по состоянию на 1 сентября.
Добавим, Единый казначейский счет - это корреспондентский счет Государственного казначейства, открытый в Национальном банке, на котором аккумулируются средства плательщиков налогов, распорядителей бюджетных средств и других клиентов. Проще говоря, остатки на ЕКС - это финансирование, которое теоретически может получить вся бюджетная сфера Украины на начало отчетного месяца.