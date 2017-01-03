Казань відмовилася від проведення етапу Кубка світу зі сноуборду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) проінформувала щодо рішення скасувати етап Кубка світу з борд-кросу і паралельного гігантського слалому (сноуборд), який повинен був пройти 24-26 лютого в Казані (Росія), передає УНН з посиланням на сайт FIS.
"Обидва старти Кубка світу скасовані через фінансові причини. Федерація сноуборду Росії спільно з FIS в даний час знаходяться в пошуку можливої заміни", - йдеться в прес-релізі FIS.
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Нагадаємо, що чемпіонат світу з сноуборду відбудеться в 2017 році в Іспанії.