Казань відмовилася від проведення етапу Кубка світу зі сноуборду

"Обидва старти Кубка світу скасовані через фінансові причини. Федерація сноуборду Росії спільно з FIS в даний час знаходяться в пошуку можливої заміни", - йдеться в прес-релізі FIS.

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Нагадаємо, що чемпіонат світу з сноуборду відбудеться в 2017 році в Іспанії.