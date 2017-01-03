Казань отказалась от проведения этапа Кубка мира по сноуборду
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Международная федерация лыжного спорта (FIS) проинформировала о решении отменить этап Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому (сноуборд), который должен был пройти 24-26 февраля в Казани (Россия), передает УНН со ссылкой на сайт FIS.
"Оба старты Кубка мира отменены по финансовым причинам. Федерация сноуборда России совместно с FIS в настоящее время находятся в поиске возможной замены", - говорится в пресс-релизе FIS.
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Напомним, что чемпионат мира по сноуборду пройдет в 2017 году в Испании.