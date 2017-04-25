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Казахстан в овертаймі переміг Польщу на ЧС з хокею

Казахстан в овертаймі переміг Польщу на ЧС з хокею

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Києві завершився черговий матч чемпіонату світу в Дивізіоні ІА, в якому збірна Казахстану обіграла національну команду Польщі, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію Казахстану з хокею.

В основний час глядачі київського "Палацу Спорту" не побачили закинутих шайб і доля поєдинку вирішувалася в овертаймі.

Вперше в історії збірної Казахстану грала овертайм в формат 3на3.На 99-й секунді Доус видав на лівий фланг передачу Кевіну Даллмену, який не схибив – 1:0.

"Я думаю сьогодні ми грали краще, ніж минулу гру. Ми створювали набагато більше моментів. На жаль, різниця в тому, що у нас перша ланка в минулій грі забила, а в цій ні, ми звикли що вони забивають. Один компонент, який у нас дійсно був поганий сьогодні, це гра в більшості. Все інше, якщо так відкинути емоції і не дивитися на рахунок, я думаю, ми грали краще. І самовіддача була краще, і в боротьбі краще, і в зоні атаки краще контролювали шайбу", - головний тренер збірної Казахстану Едуард Занковець підвів підсумки матчу і оцінив гру своєї команди.

Таким чином, казахи піднялися на 2 сходинку турнірної таблиці – 5 очок після трьох матчів. Поляки з 4-ма балами посідають 3-тій щабель.

Нагадаємо, що сьогодні відбудуться ще два поєдинки планетарної першості – Австрія:Україна та Південна Корея:Угорщина.

 

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