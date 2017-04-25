Казахстан в овертайме победил Польшу на ЧМ по хоккею

В основное время зрители киевского "Дворца Спорта" не увидели заброшенных шайб и судьба поединка решалась в овертайме.

Впервые в истории сборная Казахстана играла овертайм в формат 3на3.На 99-й секунде Доус выдал на левый фланг передачу Кевину Даллмэн, который не промахнулся - 1:0.

"Я думаю сегодня мы играли лучше, чем прошлую игру. Мы создавали гораздо больше моментов. К сожалению, разница в том, что у нас первое звено в прошлой игре забила, а в этой нет, мы привыкли что они забивают. Один компонент, который у нас действительно был плохой сегодня, это игра в большинстве. Все остальное, если так отбросить эмоции и не смотреть на счет, я думаю, мы играли лучше. и самоотдача была лучше, и в борьбе лучше, и в зоне атаки лучше контролировали шайбу " - главный тренер сборной Казахстана Эдуард Занковец подвел итоги матча и оценил игру своей команды.

Таким образом, казахи поднялись на 2 строчку турнирной таблицы - 5 очков после трех матчей. Поляки с 4-мя баллами занимают 3-тий уровень.

Напомним, что сегодня состоятся еще два поединка планетарного первенства - Австрия: Украина и Южная Корея Венгрия .