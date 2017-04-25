Казахстан в овертайме победил Польшу на ЧМ по хоккею

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22716 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84569 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143102 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111835 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113486 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110582 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102816 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106540 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103190 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150485 просмотра

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Казахстан в овертайме победил Польшу на ЧМ по хоккею

Казахстан в овертайме победил Польшу на ЧМ по хоккею

Киев  •  УНН

 • 13279 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Киеве завершился очередной матч чемпионата мира в Дивизионе ІА, в котором сборная Казахстана обыграла национальную команду Польши, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию Казахстана по хоккею.

В основное время зрители киевского "Дворца Спорта" не увидели заброшенных шайб и судьба поединка решалась в овертайме.

Впервые в истории сборная Казахстана играла овертайм в формат 3на3.На 99-й секунде Доус выдал на левый фланг передачу Кевину Даллмэн, который не промахнулся - 1:0.

"Я думаю сегодня мы играли лучше, чем прошлую игру. Мы создавали гораздо больше моментов. К сожалению, разница в том, что у нас первое звено в прошлой игре забила, а в этой нет, мы привыкли что они забивают. Один компонент, который у нас действительно был плохой сегодня, это игра в большинстве. Все остальное, если так отбросить эмоции и не смотреть на счет, я думаю, мы играли лучше. и самоотдача была лучше, и в борьбе лучше, и в зоне атаки лучше контролировали шайбу " - главный тренер сборной Казахстана Эдуард Занковец подвел итоги матча и оценил игру своей команды.

Таким образом, казахи поднялись на 2 строчку турнирной таблицы - 5 очков после трех матчей. Поляки с 4-мя баллами занимают 3-тий уровень.

Напомним, что сегодня состоятся еще два поединка планетарного первенства - Австрия: Украина и Южная Корея Венгрия .

 

Украинские Национальные Новости

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