Казахстан не визнаватиме "ЛНР" та "ДНР" - голова МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Питання про визнання Казахстаном так званих “ДНР” та “ЛНР” зараз не стоїть. Про це заявив міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді, відповідаючи на запитання журналістів у кулуарах уряду, пише УНН.
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“Офіційна позиція Казахстану зараз розробляється, найближчим часом відбудеться рада безпеки Казахстану, на якій ми остаточно ухвалимо офіційну позицію Казахстану. Але маю запевнити, що питання про визнання Казахстаном "Донецької" та "Луганської республік" не стоїть. Тобто, ми виходимо з основ міжнародного права та основних принципів та статутів ООН”, — сказав казахстанський міністр.
Деталі
Його також запитали про можливість відправлення сил ОДКБ до Донбасу, на що він відповів, що “військові чи миротворчі сили можуть застосовуватися лише на просторі ОДКБ”.
Для цього, сказав він, потрібна резолюція та відповідний мандат Ради Безпеки ООН, яка має свої миротворчі сили.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.