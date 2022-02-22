Казахстан не будет признавать "ЛНР" и "ДНР" - глава МИД

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“Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается, в ближайшие часы состоится совет безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию Казахстана. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном "Донецкой" и "Луганской республик" не стоит. То есть мы исходим из основ международного права и основных принципов и уставов ООН”, — сказал казахстанский министр.

Детали

Его также спросили о возможности отправления сил ОДКБ на Донбасс, на что он ответил, что “военные или миротворческие силы могут применяться только на пространстве ОДКБ”.

Для этого, сказал он, нужна резолюция и соответствующий мандат Совета Безопасности ООН, который имеет свои миротворческие силы.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Беспокойство усилились, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.