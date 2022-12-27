Казахстан допоможе росії з авіакомплектуючими та літаками

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За словами Камаляна, країни Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) готові допомогти росії з виробництвом авіакомплектуючих та літаків.

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“У цивільному авіабудуванні ми ведемо роботу ще з 2020 року. Зокрема, є певні домовленості між корпорацією „Іркут“ та білоруськими підприємствами, які готові випускати комплектуючі для МС-21. Опрацьовується організація спільного виробництва в Казахстані”, — зазначив Камалян.

Спільно з бізнесом складено перелік авіакомплектуючих, за якими російські виробники авіаційної техніки потребують імпортозаміщення. Наразі збираються заявки від підприємств, які готові виробляти ці комплектуючі для підприємств рф.

Зазначимо, що з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну, більшість світових компаній відмовилися від обслуговування російських літаків та надавати країні-агресорці авіакомплектуючі.

На тлі дефіциту запчастин, росіяни самі розбирають деякі літаки для підтримки інших.

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