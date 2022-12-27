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Казахстан поможет россии с авиакомплектующими и самолетами

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Министр по промышленности и АПК ЕЭК Артак Камалян сообщил, что существуют договоренности с белорусскими и казахстанскими предприятиями по производству авиационных комплектующих и самолетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РосСМИ.

Детали

По словам Камаляна, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовы помочь россии с производством авиакомплектующих и самолетов.

Цитата

“В гражданском авиастроении мы ведем работу еще с 2020 года. В частности, есть определенные договоренности между корпорацией “Иркут” и белорусскими предприятиями, которые готовы выпускать комплектующие для МС-21. Разрабатывается организация совместного производства в Казахстане”, — отметил Камалян.

Совместно с бизнесом составлен перечень авиакомплектов, по которым российские производители авиационной техники нуждаются в импортозамещении. В настоящее время собираются заявки от предприятий, которые готовы производить эти комплектующие для предприятий рф.

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения россии в Украину большинство мировых компаний отказались от обслуживания российских самолетов и предоставлять стране-агрессорке авиакомплектующие.

На фоне дефицита запчастей россияне сами разбирают некоторые самолеты для поддержки других.

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