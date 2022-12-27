Казахстан поможет россии с авиакомплектующими и самолетами
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Министр по промышленности и АПК ЕЭК Артак Камалян сообщил, что существуют договоренности с белорусскими и казахстанскими предприятиями по производству авиационных комплектующих и самолетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РосСМИ.
Детали
По словам Камаляна, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовы помочь россии с производством авиакомплектующих и самолетов.
Цитата
“В гражданском авиастроении мы ведем работу еще с 2020 года. В частности, есть определенные договоренности между корпорацией “Иркут” и белорусскими предприятиями, которые готовы выпускать комплектующие для МС-21. Разрабатывается организация совместного производства в Казахстане”, — отметил Камалян.
Совместно с бизнесом составлен перечень авиакомплектов, по которым российские производители авиационной техники нуждаются в импортозамещении. В настоящее время собираются заявки от предприятий, которые готовы производить эти комплектующие для предприятий рф.
Отметим, что с началом полномасштабного вторжения россии в Украину большинство мировых компаний отказались от обслуживания российских самолетов и предоставлять стране-агрессорке авиакомплектующие.
На фоне дефицита запчастей россияне сами разбирают некоторые самолеты для поддержки других.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Казахстане вводят ограничение потребления электроэнергии