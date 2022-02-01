Катував полонених у підпільній в’язниці “Ізоляція”: на Донеччині заочно судитимуть колишнього співробітника СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Колишнього працівника СБУ заочно судитимуть за катування в підпільній в’язниці “Ізоляція”. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає УНН.
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“Донецькою обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно 44-річного уродженця м. Докучаєвська за фактом участі у злочинній та терористичній організації, а також порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2015 року колишній співробітник служби безпеки, обіймаючи посаду слідчого СВ так званого Міністерства державної безпеки “ДНР”, під виглядом проведення досудового розслідування кримінальних проваджень, здійснює переслідування місцевих мешканців за фактами нібито сприяння правоохоронним органам України.
Також обвинувачений приймає участь у так званих “слідчих діях” стосовно осіб, які незаконно утримуються у так званій підпільній в’язниці “Ізоляція”.
Зокрема упродовж квітня—жовтня 2016 року поплічник бойовиків катував 40-річного мешканця м. Донецька. Зловмисник жорстоко поводився з потерпілим, наносив чисельні удари струмом, одягав на голову поліетиленовий пакет, тим самим обмежуючи доступ до повітря. Крім того, псевдослідчий разом зі своїми спільниками зі складу “МДБ ДНР” обмежували чоловіка в їжі та тримали у нелюдських умовах.
Обвинувальний акт спрямовано на розгляд до Приморського районного суду Маріуполя.
Досудове розслідування здійснювалось слідчими слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Максимальне покарання за вказаними статтями — до 15 років за ґратами.
Нагадаємо
У травні минулого року справи катувань у в’язниці бойовиків “Ізоляція” почали передавати до суду.