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Пытал пленных в подпольной тюрьме "Изоляция": в Донецкой области заочно будут судить бывшего сотрудника СБУ

Пытал пленных в подпольной тюрьме "Изоляция": в Донецкой области заочно будут судить бывшего сотрудника СБУ

Киев • УНН

 • 11822 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Бывшего работника СБУ заочно будут судить за пытки в подпольной тюрьме “Изоляция”. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает УНН.

Цитата

“Донецкой областной прокуратурой в суд направлено обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении 44-летнего уроженца Докучаевска по факту участия в преступной и террористической организации, а также нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что с 2015 года бывший сотрудник службы безопасности, занимая должность следователя СВ так называемого Министерства государственной безопасности “ДНР”, под видом проведения досудебного расследования уголовных производств, осуществляет преследование местных жителей по фактам якобы содействие правоохранительным органам Украины.

Также обвиняемый принимает участие в так называемых “следственных действиях” в отношении лиц, незаконно содержащихся в так называемой подпольной тюрьме “Изоляция”.

В частности в течение апреля - октября 2016 года приспешник боевиков пытал 40-летнего жителя Донецка. Злоумышленник жестоко обращался с потерпевшим, наносил многочисленные удары током, надевал на голову полиэтиленовый пакет, тем самым ограничивая доступ к воздуху. Кроме того, псевдоследователь вместе со своими сообщниками из состава “МГБ ДНР” ограничивали мужчину в еде и держали в нечеловеческих условиях.

Обвинительный акт направлен на рассмотрение в Приморский районный суд Мариуполя.

Досудебное расследование осуществлялось следователями следственного отдела 2 управления (с дислокацией в городе Мариуполь) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Максимальное наказание по указанным статьям — до 15 лет за решеткой.

Напомним

В мае прошлого года дела пыток в тюрьме боевиков “Изоляция” начали передавать в суд.

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