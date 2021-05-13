Справи катувань у в'язниці бойовиків "Ізоляція" почали передавати до суду

Цитата:

"Прокурорами... скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за сприяння у діяльності терористичної організації та жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 КК України). Досудовим розслідуванням установлено, що обвинувачений з квітня 2014 по грудень 2019 року сприяв діяльності окупаційної адміністрації РФ в тимчасово окупованому Донецьку, виконуючи розпорядження керівництва підпільної в’язниці “Ізоляція” — “Міністерства держбезпеки ДНР”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними прокуратури, зокрема, обвинувачений "застосовував до полонених, які незаконно утримувались у катівні представниками НЗФ РФ, тортури та завдавав тілесних ушкоджень з метою отримання показань про начебто вчинення ними злочинів".

Встановлено, що внаслідок дій обвинуваченого постраждало 9 цивільних осіб, що є серйозним порушенням Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, додали в ОГП.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

Доповнення

Наразі встановлено 78 жертв катувань в підпільній в’язниці “Ізоляція”. За цими фактами прокурорами Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру 4 особам.

За даними поліції Донеччини, за катування і утримання полонених в "Ізоляції" повідомили підозру вже 10 бойовикам.