Дела пыток в тюрьме боевиков "Изоляция" начали передавать в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Из-за пыток пленных в подпольной тюрьме "Изоляция" во временно оккупированном Донецке будут судить участника незаконного вооруженного формирования РФ. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора.
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"Прокурорами... направлено в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины за содействие в деятельности террористической организации и жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый с апреля 2014 года по декабрь 2019 года способствовал деятельности оккупационной администрации РФ во временно оккупированном Донецке, выполняя распоряжение руководства подпольной тюрьме "Изоляция" - "Министерства госбезопасности ДНР", - говорится в сообщении.
Детали
По данным прокуратуры, в частности, обвиняемый "использовал в отношении пленных, незаконно содержавшихся в застенках представителями НВФ РФ, пытки и наносил телесные повреждения с целью получения показаний о якобы совершении ими преступлений".
Установлено, что в результате действий обвиняемого пострадали 9 гражданских лиц, что является серьезным нарушением Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, добавили в ОГП.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.
Дополнение
Установлено 78 жертв пыток в подпольной тюрьме "Изоляция". По этим фактам прокурорами Департамента по преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении 4 лицам.
По данным полиции Донецкой области, за пытки и удерживание пленных в "Изоляции" сообщили подозрение уже 10 боевикам.