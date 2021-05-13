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Дела пыток в тюрьме боевиков "Изоляция" начали передавать в суд

Киев • УНН

 • 13143 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Из-за пыток пленных в подпольной тюрьме "Изоляция" во временно оккупированном Донецке будут судить участника незаконного вооруженного формирования РФ. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

Дела пыток в тюрьме боевиков "Изоляция" начали передавать в суд

Цитата:

"Прокурорами... направлено в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины за содействие в деятельности террористической организации и жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый с апреля 2014 года по декабрь 2019 года способствовал деятельности оккупационной администрации РФ во временно оккупированном Донецке, выполняя распоряжение руководства подпольной тюрьме "Изоляция" - "Министерства госбезопасности ДНР", - говорится в сообщении.

Детали

По данным прокуратуры, в частности, обвиняемый "использовал в отношении пленных, незаконно содержавшихся в застенках представителями НВФ РФ, пытки и наносил телесные повреждения с целью получения показаний о якобы совершении ими преступлений".

Установлено, что в результате действий обвиняемого пострадали 9 гражданских лиц, что является серьезным нарушением Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, добавили в ОГП.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

Дополнение

Установлено 78 жертв пыток в подпольной тюрьме "Изоляция". По этим фактам прокурорами Департамента по преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении 4 лицам.

По данным полиции Донецкой области, за пытки и удерживание пленных в "Изоляции" сообщили подозрение уже 10 боевикам.

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