Катували мирних мешканців Бучі: судитимуть підполковника та ще трьох військових рф
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування щодо підполковника та ще трьох військовослужбовців рф, яких підозрюють у катуванні мирних мешканців Бучі та імітуванні їх страти. Про це повідомляє ОГП, передає УНН.
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«Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно підполковника, двох сержантів та рядового 64-окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії РФ за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року під час окупації міста Буча, озброєні обвинувачені разом з іншими невстановленими військовослужбовцями РФ вдерлися до будинку одного з місцевих мешканців.
«На виконання наказу підполковника, військовослужбовці РФ вивели господаря будинку на вулицю, повалили на землю та били його руками й ногами по різних частинах тіла, вимагаючи надати інформацію про патріотично налаштованих мешканців Бучі», - зазначається в повідомленні.
Далі потерпілому зав’язали очі рушником та привели до штабу окупантів, де утримували цивільних осіб. Там чоловіка продовжили бити, змусили повністю роздягнутися і шукали на його тілі татуювання. З метою залякування обвинувачені імітували страту інших осіб, присутніх в тому ж приміщенні.
«Потерпілому вдалося втекти від військовослужбовців РФ у той момент, коли вони повели на страту інших мирних мешканців», - інформує ОГП.
Доповнення
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