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Пытали мирных жителей Бучи: будут судить подполковника и еще трех военных рф

Пытали мирных жителей Бучи: будут судить подполковника и еще трех военных рф

Киев • УНН

 • 817086 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в порядке специального досудебного расследования в отношении подполковника и еще трех военнослужащих рф, которых подозревают в пытках мирных жителей Бучи и имитации их казни. Об этом сообщает ОГП, передает УНН.

Цитата

«Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении подполковника, двух сержантов и рядового 64-окремой мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии рф по факту жестокого обращения с гражданским населением (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что расследованием установлено, что в марте 2022 года во время оккупации города Буча, вооруженные обвиняемые вместе с другими неустановленными военнослужащими рф ворвались в дом одного из местных жителей.

«Во исполнение приказа подполковника, военнослужащие рф вывели хозяина дома на улицу, повалили на землю и били его руками и ногами по различным частям тела, требуя предоставить информацию о патриотически настроенных жителях Бучи», - отмечается в сообщении.

Далее потерпевшему завязали глаза полотенцем и привели в штаб оккупантов, где удерживали гражданских лиц. Там мужчину продолжили избивать, заставили полностью раздеться и искали на его теле татуировки. С целью запугивания обвиняемые имитировали казнь других лиц, присутствующих в том же помещении.

«Потерпевшему удалось убежать от военнослужащих рф в тот момент, когда они повели на казнь других мирных жителей», - информирует ОГП.

Дополнение

Пытали мирных жителей во время оккупации Бучи: СБУ идентифицировала еще 4 военных вс рф.

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