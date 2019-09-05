Катастрофа потяга у Японії: зросла кількість постраждалих, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Принаймні одна людина загинула і ще 36 отримали травми різного ступеня тяжкості в результаті зіткнення пасажирського потягу з вантажівкою, яке сталося в четвер у місті Йокогама по сусідству з Токіо. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий суспільний телеканал NHK.
Інцидент стався на одному із залізничних переїздів гілки “Кейко”, що зв’язує столичну префектуру з префектурою Канагава. Після зіткнення з вантажівкою головний і ще декілька вагонів поїзда зійшли з рейок. Поїзд, в якому знаходилося близько 500 чоловік, отримав серйозні пошкодження.
Поліція з’ясовує обставини того, що сталося. За попередньою версією, вантажівка застрягла на залізничному переїзді, після чого в неї врізався потяг, який рухався зі швидкістю приблизно 120 км/ч.
Як писав раніше УНН, принаймні 30 людей постраждали в результаті зіткнення пасажирського потягу з вантажівкою, яке сталося в четвер у японському місті Йокогама по сусідству з Токіо.