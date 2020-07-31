Катастрофа лайнера МАУ: Україна та Іран обговорили кримінальне розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Офіс генпрокурора провів додаткові переговори з прокурором Військової прокуратури Тегерану Голамаббасом Торкі щодо кримінального розслідування збиття літака МАУ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
“31 липня 2020 року за ініціативою заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова відбулися додаткові переговори з прокурором Військової прокуратури м. Тегеран Голамаббасом Торкі та заступником керівника Апарату Віце-президента Ісламської Республіки Іран Пежманом Махаммаді. Українська та іранська сторони детально зупинилися на ході кримінальної частини розслідування щодо збиття українського літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752 “Тегеран-Київ”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сторони обговорили конкретні види та умови співробітництва для налагодження оперативного та ефективного двостороннього процесуального зв’язку.
“Україна не може відмовитися від права розслідувати цей злочин, адже він особливо тяжкий і вчинений проти українських громадян. І це наш обов’язок як перед Україною та суспільством, так і зобов’язання в рамках міжнародного права. Тому немає іншого шляху, ніж знайти компроміс та продуктивні форми співробітництва, поважаючи принципи суверенітету та законів наших країн”, — заявив Мамедов.
Він також поінформував представників Ірану про досвід прокурорів та слідства у розслідуванні кримінальних проваджень з обмеженим доступом до території, де відбувся злочин, на кшталт збиття літака MH17.
“Сторони висловили готовність до співробітництва та надання необхідної для слідства інформації в межах національного законодавства обох країн”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, родичі загиблих під час авіакатастрофи лайнера МАУ поблизу Тегерана чекають від Ірану у першу чергу не компенсацій, а розслідування та встановлення правосуддя.
Як повідомляв УНН, рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.
Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.