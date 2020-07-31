Катастрофа лайнера МАУ: Україна та Іран обговорили кримінальне розслідування

“31 липня 2020 року за ініціативою заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова відбулися додаткові переговори з прокурором Військової прокуратури м. Тегеран Голамаббасом Торкі та заступником керівника Апарату Віце-президента Ісламської Республіки Іран Пежманом Махаммаді. Українська та іранська сторони детально зупинилися на ході кримінальної частини розслідування щодо збиття українського літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752 “Тегеран-Київ”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони обговорили конкретні види та умови співробітництва для налагодження оперативного та ефективного двостороннього процесуального зв’язку.

“Україна не може відмовитися від права розслідувати цей злочин, адже він особливо тяжкий і вчинений проти українських громадян. І це наш обов’язок як перед Україною та суспільством, так і зобов’язання в рамках міжнародного права. Тому немає іншого шляху, ніж знайти компроміс та продуктивні форми співробітництва, поважаючи принципи суверенітету та законів наших країн”, — заявив Мамедов.

Він також поінформував представників Ірану про досвід прокурорів та слідства у розслідуванні кримінальних проваджень з обмеженим доступом до території, де відбувся злочин, на кшталт збиття літака MH17.

“Сторони висловили готовність до співробітництва та надання необхідної для слідства інформації в межах національного законодавства обох країн”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, родичі загиблих під час авіакатастрофи лайнера МАУ поблизу Тегерана чекають від Ірану у першу чергу не компенсацій, а розслідування та встановлення правосуддя.

Як повідомляв УНН, рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.