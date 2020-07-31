Катастрофа лайнера МАУ: Украина и Иран обсудили уголовное расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Офис генпрокурора провел дополнительные переговоры с прокурором Военной прокуратуры Тегерана Голамаббасом Торки относительно уголовного расследования сбивания самолета МАУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"31 июля 2020 года по инициативе заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова состоялись дополнительные переговоры с прокурором Военной прокуратуры Тегерана Голамаббасом Торки и заместителем руководителя Аппарата Вице-президента Исламской Республики Иран Пежманом Махаммади. Украинская и иранская стороны подробно остановились на ходе уголовной части расследования относительно сбивания украинского самолета авиакомпании МАУ рейса PS752 "Тегеран-Киев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны обсудили конкретные виды и условия сотрудничества для налаживания оперативной и эффективной двусторонней процессуальной связи.
"Украина не может отказаться от права расследовать это преступление, ведь он особо тяжкое и совершенное против украинских граждан. И это наша обязанность как перед Украиной и обществом, так и обязательства в рамках международного права. Поэтому нет другого пути, чем найти компромисс и продуктивные формы сотрудничества, уважая принципы суверенитета и законов наших стран", - заявил Мамедов.
Он также проинформировал представителей Ирана об опыте прокуроров и следствия в расследовании уголовных производств с ограниченным доступом к территории, где произошло преступление, вроде сбивания самолета MH17.
"Стороны выразили готовность к сотрудничеству и оказанию необходимой для следствия информации в рамках национального законодательства обеих стран", - говорится в сообщении.
Напомним, родственники погибших во время авиакатастрофы лайнера МАУ вблизи Тегерана ждут от Ирана в первую очередь не компенсаций, а расследования и установления правосудия.
Как сообщал УНН, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.