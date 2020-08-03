Катастрофа лайнера МАУ: низка країн вчергове закликали Іран виплатити компенсації сім’ям загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Україна та низка інших країн закликали Іран виплатити компенсацію сім’ям загиблих в іранській авіакатастрофі. Про це заявила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць під час онлайн-зустрічі з рідними загиблих, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мін’юсту.
“Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць разом із заступником міністра закордонних справ Євгеном Єніним та заступником Генерального прокурора Гюндузом Мамедовим взяли участь в онлайн-зустрічі з рідними загиблих в іранській авіакатастрофі, аби обговорити результати першої зустрічі Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 під Тегераном”, — йдеться у повідомленні.
За її словами, члени Координаційної групи разом із представниками Ірану обговорили підготовку та організацію наступних раундів переговорів щодо збитого українського лайнера.
“Україна разом із Афганістаном, Великою Британією, Канадою та Швецією у складі Координаційної групи вчергове закликали Іран здійснити повну компенсацію сім’ям жертв збитого літака МАУ та провести повне, прозоре і незалежне розслідування трагедії, відповідно до міжнародних стандартів”, — зазначила Коломієць.
Нагадаємо, за інформацією МЗС, обсяги компенсацій за збиття літака “Міжнародних авіаліній України” іранськими військами будуть обраховувати тільки після того, як Іран продемонструє готовність завершити розслідування та покарати винних.