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Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: трьох підозрюваних відправили під нічний домашній арешт

Київ • УНН

 • 22814 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Трьом підозрюваним у справі про катастрофу літака Ан-26 під Чугуєвом обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Інформацію про це УНН підтвердили в прес-службі Державного бюро розслідувань.

Цитата:

"В понеділок, 3 травня, Печерським судом Києва обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту", - повідомили в пресслужбі.

Деталі

Так, мова йде про колишнього в.о. начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Олександра Турінського, заступника командира військової частини в Чугуєві та заступника командира з льотної підготовки.

Що було раніше

Минулої п’ятниці трьом військовим службовим особам було повідомлено про підозру у справі про катастрофу Ан-26 в Харківській області, в якій загинули 26 осіб.

Серед підозрюваних - депутат обласної ради, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Олександр Турінський.

Згадані особи підозрюються у порушенні правил підготовки та проведенні польотів та недбалому ставленні до військової служби (ст. 416 та ч. 3 ст. 425 КК України).

Доповнення

25 вересня 2020 року о 20:45 під Чугуєвом на Харківщині впав літак і загорівся.

Всього на борту повітряного судна перебувало 27 осіб — члени екіпажу, курсанти й офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба: 25 загинули на місці, один із курсантів помер наступного дня від отриманих опіків. Ще одну людину було доправлено на лікування.

Згодом, у жовтні на засіданні Кабміну віце-прем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський назвав головні причини катастрофи військового літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня у Харківській області, — це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів та недостатня професійна підготовка екіпажу.

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