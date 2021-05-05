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Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: трех подозреваемых отправили под ночной домашний арест

Киев  •  УНН

 • 22812 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Трем подозреваемым по делу о катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Информацию об этом УНН подтвердили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Цитата:

"В понедельник, 3 мая, Печерским судом Киева избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста", - сообщили в пресс-службе.

Детали

Так, речь идет о бывшем и.о. начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Александре Туринском, заместителе командира воинской части в Чугуеве и заместителе командира по летной подготовке.

Что было раньше

В прошлую пятницу трем военным должностным лицам было сообщено о подозрении в деле о крушении Ан-26 в Харьковской области, в котором погибли 26 человек.

Среди подозреваемых - депутат областного совета, который на время катастрофы исполнял обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Александр Туринский.

Упомянутые лица подозреваются в нарушении правил подготовки и проведении полетов и халатном отношении к военной службе (ст. 416 и ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Дополнение

25 сентября 2020 года в 20:45 под Чугуевом в Харьковской области упал самолет и загорелся.

Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек - члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Еще один человек был доставлен на лечение.

Впоследствии, в октябре на заседании Кабмина вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский назвал главные причины катастрофы военного самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября в Харьковской области, - это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа.

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