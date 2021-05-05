Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: трех подозреваемых отправили под ночной домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Трем подозреваемым по делу о катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Информацию об этом УНН подтвердили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
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"В понедельник, 3 мая, Печерским судом Киева избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста", - сообщили в пресс-службе.
Детали
Так, речь идет о бывшем и.о. начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Александре Туринском, заместителе командира воинской части в Чугуеве и заместителе командира по летной подготовке.
Что было раньше
В прошлую пятницу трем военным должностным лицам было сообщено о подозрении в деле о крушении Ан-26 в Харьковской области, в котором погибли 26 человек.
Среди подозреваемых - депутат областного совета, который на время катастрофы исполнял обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Александр Туринский.
Упомянутые лица подозреваются в нарушении правил подготовки и проведении полетов и халатном отношении к военной службе (ст. 416 и ч. 3 ст. 425 УК Украины).
Дополнение
25 сентября 2020 года в 20:45 под Чугуевом в Харьковской области упал самолет и загорелся.
Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек - члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Еще один человек был доставлен на лечение.
Впоследствии, в октябре на заседании Кабмина вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский назвал главные причины катастрофы военного самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября в Харьковской области, - это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа.