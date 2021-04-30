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Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: повідомлено про підозру двом військовим та депутату облради

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Трьом військовим службовим особам повідомлено про підозру у справі про катастрофу Ан-26 в Харківській області, в якій загинули 26 осіб. Серед підозрюваних депутат обласної ради, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Олександр Турінський. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

Цитата

“30 квітня 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань, за погодженням з процесуальними прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, повідомили про підозру новим особам, причетним до даної трагічної події, а саме:

  • заступнику командира військової частини А4104, де сталася катастрофа;
  • заступнику командира вказаної військової частини з льотної підготовки”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що вони підозрюються у порушенні правил підготовки та проведенні польотів та недбалому ставленні до військової служби (ст. 416 та ч. 3 ст. 425 КК України).

“Окрім того, прокурори повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби депутату обласної ради, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба”, — зазначається в повідомленні.

В ДБР інформують, що наразі вказаним особам вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту.

Окрім того, з урахуванням додатково зібраних доказів також повідомлено про зміни раніше повідомлених підозр особам, які не забезпечили безпеку польотів на ввірених їм напрямках за посадами, а саме:

  • командувачу Повітряних Сил Збройних Сил України;
  • колишньому командиру військової частини А4104;
  • колишньому керівнику управління польотами на аеродромі “Чугуїв”.

“На початку травня 2021 року вже планується завершення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, після чого підозрюваним, їх захисникам та потерпілим буде надано матеріали провадження для ознайомлення”, — йдеться в повідомленні.

Додамо, як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про заступника командира військової частини А4104 Віктора Вовка, заступника командира вказаної військової частини з льотної підготовки Романа Куценка та депутата обласної ради, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Олександра Турінського.

Доповнення

25 вересня 2020 року о 20:45 під Чугуєвом на Харківщині впав літак і загорівся.

Всього на борту повітряного судна перебувало 27 осіб — члени екіпажу, курсанти й офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба: 25 загинули на місці, один із курсантів помер наступного дня від отриманих опіків. Ще одну людину було доправлено на лікування.

Згодом, у жовтні на засіданні Кабміну віце-прем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський назвав головні причини катастрофи військового літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня у Харківській області, — це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів та недостатня професійна підготовка екіпажу.

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