Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: повідомлено про підозру двом військовим та депутату облради
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Трьом військовим службовим особам повідомлено про підозру у справі про катастрофу Ан-26 в Харківській області, в якій загинули 26 осіб. Серед підозрюваних депутат обласної ради, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Олександр Турінський. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
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“30 квітня 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань, за погодженням з процесуальними прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, повідомили про підозру новим особам, причетним до даної трагічної події, а саме:
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- заступнику командира військової частини А4104, де сталася катастрофа;
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- заступнику командира вказаної військової частини з льотної підготовки”, — йдеться в повідомленні.
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Деталі
Повідомляється, що вони підозрюються у порушенні правил підготовки та проведенні польотів та недбалому ставленні до військової служби (ст. 416 та ч. 3 ст. 425 КК України).
“Окрім того, прокурори повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби депутату обласної ради, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба”, — зазначається в повідомленні.
В ДБР інформують, що наразі вказаним особам вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту.
Окрім того, з урахуванням додатково зібраних доказів також повідомлено про зміни раніше повідомлених підозр особам, які не забезпечили безпеку польотів на ввірених їм напрямках за посадами, а саме:
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- командувачу Повітряних Сил Збройних Сил України;
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- колишньому командиру військової частини А4104;
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- колишньому керівнику управління польотами на аеродромі “Чугуїв”.
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“На початку травня 2021 року вже планується завершення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, після чого підозрюваним, їх захисникам та потерпілим буде надано матеріали провадження для ознайомлення”, — йдеться в повідомленні.
Додамо, як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про заступника командира військової частини А4104 Віктора Вовка, заступника командира вказаної військової частини з льотної підготовки Романа Куценка та депутата обласної ради, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Олександра Турінського.
Доповнення
25 вересня 2020 року о 20:45 під Чугуєвом на Харківщині впав літак і загорівся.
Всього на борту повітряного судна перебувало 27 осіб — члени екіпажу, курсанти й офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба: 25 загинули на місці, один із курсантів помер наступного дня від отриманих опіків. Ще одну людину було доправлено на лікування.
Згодом, у жовтні на засіданні Кабміну віце-прем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський назвав головні причини катастрофи військового літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня у Харківській області, — це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів та недостатня професійна підготовка екіпажу.