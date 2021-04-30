Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: сообщено о подозрении двум военным и депутату облсовета

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Трем военным должностным лицам сообщено о подозрении в деле о крушении Ан-26 в Харьковской области, в которой погибли 26 человек. Среди подозреваемых депутат областного совета, который на время катастрофы исполнял обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Александр Туринский. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.