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Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: сообщено о подозрении двум военным и депутату облсовета

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Трем военным должностным лицам сообщено о подозрении в деле о крушении Ан-26 в Харьковской области, в которой погибли 26 человек. Среди подозреваемых депутат областного совета, который на время катастрофы исполнял обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Александр Туринский. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Цитата

“30 апреля 2021 года следователи Государственного бюро расследований, по согласованию с процессуальными прокурорами Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил, сообщили о подозрении новым лицам, причастным к данной трагического события, а именно:

  • заместителю командира воинской части А4104, где произошла катастрофа;
  • заместителю командира указанной воинской части по летной подготовке”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что они подозреваются в нарушении правил подготовки и проведении полетов и халатном отношении к военной службе (ст. 416 и ч. 3 ст. 425 УК Украины).

“Кроме того, прокуроры сообщили о подозрении в небрежном отношении к военной службе депутата областного совета, который на время катастрофы исполнял обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба”, — отмечается в сообщении.

В ГБР информируют, что сейчас указанным лицам вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, с учетом дополнительно собранных доказательств также сообщено об изменениях ранее сообщенных подозрений лицам, которые не обеспечили безопасность полетов на вверенных им направлениях по должностям, а именно:

  • командующему Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
  • бывшему командиру воинской части А4104;
  • бывшему руководителю управления полетами на аэродроме “Чугуев”.

“В начале мая 2021 года уже планируется завершение досудебного расследования указанного уголовного производства, после чего подозреваемым, их защитникам и пострадавшим будут предоставлены материалы производства для ознакомления”, — говорится в сообщении.

Добавим, как стало известно УНН из собственных источников речь идет о заместителе командира воинской части А4104 Викторе Вовке, заместителе командира указанной воинской части по летной подготовке Романа Куценко и депутата областного совета, на время катастрофы исполнявшего обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Александра Туринского.

Дополнение

25 сентября 2020 года в 20:45 под Чугуевом в Харьковской области упал самолет и загорелся.

Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек — члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Еще один человек был доставлен на лечение.

Впоследствии, в октябре на заседании Кабмина вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский назвал главные причины катастрофы военного самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября во Харьковской области, — это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа.

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