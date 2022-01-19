Катастрофа Ан-26 на Харківщині: підготовче засідання у справі призначили на 28 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У справі щодо падіння літака Ан-26 під Чугуєвом призначили підготовче засідання. Про це повідомили у Чугуївському міському суді, передає УНН.
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“До Чугуївського міського суду Харківської області 17.01.2022 від Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил надійшов обвинувальний акт по кримінальному провадженню за обвинуваченням осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 416, ч. 3 ст.425 КК України. Ухвалою судді від 18.01.2022 у справі призначено підготовче судове засідання на 10.00 годину 28.01.2022”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що справу слухатиме суддя Оксана Золотоверха.
Що було раніше
У травні минулого року слідчі завершили розслідування справи смертоносної катастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом на Харківщині.
25 вересня 2020 року о 20:45 під Чугуєвом на Харківщині впав літак і загорівся.
Всього на борту повітряного судна перебувало 27 осіб — члени екіпажу, курсанти й офіцери Харківського університету Повітряних сил ЗСУ ім. Кожедуба: 25 загинули на місці, один із курсантів помер наступного дня від отриманих опіків. Ще одну людину було доправлено на лікування.
Згодом, у жовтні, на засіданні Кабміну віце-прем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський назвав головні причини катастрофи військового літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня у Харківській області, — це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів та недостатня професійна підготовка екіпажу.
Нагадаємо
14 січня до суду направили обвинувальний акт щодо екскомандувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова, екскерівника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба Олександра Турінського, екскомандира військової частини А4104 В’ячеслава Глазунова, двох його заступників та колишнього керівника польотів вказаної військової частини, які є підозрюваними у справі смертоносної катастрофи.