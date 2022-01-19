Катастрофа Ан-26 в Харьковской области: подготовительное заседание по делу назначили на 28 января

ukru
15 марта, 19:03 • 106645 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143288 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123489 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117024 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104833 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101477 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93051 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124113 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127355 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127308 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 74539 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 44957 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 25343 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 46249 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 28457 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 124113 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 124078 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261449 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 290767 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 227086 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105191 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127355 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111525 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128796 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130821 просмотра
Актуальное
Катастрофа Ан-26 в Харьковской области: подготовительное заседание по делу назначили на 28 января

Катастрофа Ан-26 в Харьковской области: подготовительное заседание по делу назначили на 28 января

Киев • УНН

 • 18942 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. По делу о падении самолета Ан-26 под Чугуевом назначили подготовительное заседание. Об этом сообщили в Чугуевском городском суде, передает УНН.

Цитата

“В Чугуевский городской суд Харьковской области 17.01.2022 от Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил поступил обвинительный акт по уголовному производству по обвинению лиц в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины. Решением судьи от 18.01.2022 по делу назначено подготовительное судебное заседание на 10.00 час 28.01.2022”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что дело будет слушать судья Оксана Златоверхая.

Что было раньше

В мае прошлого года следователи завершили расследование дела смертоносного крушения военного самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области.

25 сентября 2020 года в 20:45 под Чугуевом в Харьковской области упал самолет и загорелся.

Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек — члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Еще один человек был доставлен на лечение.

Впоследствии, в октябре, на заседании Кабмина вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский назвал главные причины крушения военного самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября в Харьковской области, — это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа.

Напомним

14 января в суд направили обвинительный акт в отношении экс-командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова, экс-руководителя Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, Александра Туринского, экс-командира воинской части А4104 Вячеслава Глазунова, двух его заместителей и бывшего руководителя полетов указанной воинской части, которые являются подозреваемыми в деле смертоносной катастрофы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы