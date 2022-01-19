Катастрофа Ан-26 в Харьковской области: подготовительное заседание по делу назначили на 28 января
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. По делу о падении самолета Ан-26 под Чугуевом назначили подготовительное заседание. Об этом сообщили в Чугуевском городском суде, передает УНН.
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“В Чугуевский городской суд Харьковской области 17.01.2022 от Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил поступил обвинительный акт по уголовному производству по обвинению лиц в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины. Решением судьи от 18.01.2022 по делу назначено подготовительное судебное заседание на 10.00 час 28.01.2022”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что дело будет слушать судья Оксана Златоверхая.
Что было раньше
В мае прошлого года следователи завершили расследование дела смертоносного крушения военного самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области.
25 сентября 2020 года в 20:45 под Чугуевом в Харьковской области упал самолет и загорелся.
Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек — члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Еще один человек был доставлен на лечение.
Впоследствии, в октябре, на заседании Кабмина вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский назвал главные причины крушения военного самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября в Харьковской области, — это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа.
Напомним
14 января в суд направили обвинительный акт в отношении экс-командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова, экс-руководителя Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, Александра Туринского, экс-командира воинской части А4104 Вячеслава Глазунова, двух его заместителей и бывшего руководителя полетов указанной воинской части, которые являются подозреваемыми в деле смертоносной катастрофы.