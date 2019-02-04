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Катар виділив 2 млн доларів на підтримку "Білих шоломів" у Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Сирійська неурядова організація “Білі шоломи” отримає від Фонду розвитку Катару 2 млн доларів на підтримку своєї діяльності. Кошти на ці цілі доручив виділити емір Катару Тамім бен Хамад Аль Тані, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу фонду.

Угоду про виділення матеріальної допомоги підписали заступник гендиректора фонду Місфар аль-Шехвані і глава “Білих шоломів” Раід ас-Салех.

У фонді пояснили, що виділені кошти витратять на покупку семи пожежних автомобілів, навчання волонтерів на території Сирії, а також ремонт доріг в районах, постраждалих від бомбардувань.

Крім іншого, гроші підуть на діяльність “Білих шоломів”, спрямовану на пошук людей під завалами будинків, що обрушилися через бомбардування, а також порятунок постраждалих і гасіння пожеж.

Нагадуємо, восени Канада прийняла 117 співробітників “Білих шоломів”.

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