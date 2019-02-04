Катар выделил 2 млн долларов на поддержку "Белых касок" в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сирийская неправительственная организация “Белые каски” получит от Фонда развития Катара 2 млн долларов на поддержку своей деятельности. Средства на эти цели поручил выделить эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу фонда.
Соглашение о выделении материальной помощи подписали заместитель гендиректора фонда Мисфар аль-Шехвани и глава “Белых касок” Раид ас-Салех.
В фонде пояснили, что выделенные средства затратят на покупку семи пожарных автомобилей, обучение волонтеров на территории Сирии, а также ремонт дорог в районах, пострадавших от бомбежек.
Помимо прочего, деньги пойдут на деятельность “Белых касок”, направленную на поиск людей под завалами домов, обрушившихся из-за бомбардировок, а также спасение пострадавших и тушение пожаров.
Напоминаем, осенью Канада приняла 117 сотрудников “Белых касок”.