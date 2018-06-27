Каталонський референдум: Пучдемона притягнуть до відповідальності

Відмітимо, що серед обвинувачених є в колишній каталонський лідер Карлес Пучдемон, який покинув країну, щоб уникнути в'язниці, а зараз перебуває у Німеччині, очікуючи рішення про екстрадицію.



Нагадаємо, каталонська влада у п'ятницю заявила, що розриває протокольні відносини з королівським двором Іспанії з огляду на те, що король досі не вибачився за "покривання насильства" під час референдуму за незалежність регіону минулого року. Таке рішення означає, що представники Каталонії більше не будуть брати участь у заходах, організованих іспанським королівським двором.



Як повідомляв УНН, прем’єр Каталонії Кім Торра висловився за створення незалежної республіки, водночас запропонувавши переговори новому прем’єру Іспанії Педро Санчесу.

Раніше, правоохоронці Іспанії в Барселоні провели масштабну операцію в зв'язку з незаконним фінансуванням референдуму по незалежності Каталонії 1 жовтня 2017 року. В рамках операції затримано щонайменше 25 осіб.