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Каталонський референдум: Пучдемона притягнуть до відповідальності

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Верховний суд Іспанії відхилив апеляцію 15  каталонських чиновників, яких звинувачують у сепаратизмі та вирішив, що вони повинні бути притягнуті до відповідальності за бунт, неповагу та неправильне використання державних коштів. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Відмітимо, що серед обвинувачених є в колишній каталонський лідер Карлес Пучдемон, який покинув країну, щоб уникнути в'язниці, а зараз перебуває у Німеччині, очікуючи рішення про екстрадицію.

Нагадаємо, каталонська влада у п'ятницю заявила, що розриває протокольні відносини з королівським двором Іспанії з огляду на те, що король досі не вибачився за "покривання насильства" під час референдуму за незалежність регіону минулого року. Таке рішення означає, що представники Каталонії більше не будуть брати участь у заходах, організованих іспанським королівським двором.

Як повідомляв УНН, прем’єр Каталонії Кім Торра висловився за створення незалежної республіки, водночас запропонувавши переговори новому прем’єру Іспанії Педро Санчесу.

Раніше, правоохоронці Іспанії в Барселоні провели масштабну операцію в зв'язку з незаконним фінансуванням референдуму по незалежності Каталонії 1 жовтня 2017 року. В рамках операції затримано щонайменше 25 осіб.

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