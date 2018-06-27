Каталонский референдум: Пучдемона привлекут к ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Верховный суд Испании отклонил апелляцию 15 каталонских чиновников, которых обвиняют в сепаратизме и решил, что они должны быть привлечены к ответственности за бунт, неуважение и неправильное использование государственных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Отметим, что среди обвиняемых есть в бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон, который покинул страну, чтобы избежать тюрьмы, а сейчас находится в Германии, ожидая решения об экстрадиции.
Напомним, каталонские власти в пятницу заявили, что разрывает протокольные отношения с королевским двором Испании ввиду того, что король до сих пор не извинился за "покрытия насилия" во время референдума за независимость региона в прошлом году. Такое решение означает, что представители Каталонии больше не будут участвовать в мероприятиях, организованных испанским королевским двором.
Как сообщал УНН, премьер Каталонии Ким Торра высказался за создание независимой республики, одновременно предложив переговоры новому премьеру Испании Педро Санчесу.
Ранее правоохранители Испании в Барселоне провели масштабную операцию в связи с незаконным финансированием референдума по независимости Каталонии 1 октября 2017. В рамках операции задержаны по меньшей мере 25 человек.