Каталонский референдум: Пучдемона привлекут к ответственности

Отметим, что среди обвиняемых есть в бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон, который покинул страну, чтобы избежать тюрьмы, а сейчас находится в Германии, ожидая решения об экстрадиции.



Напомним, каталонские власти в пятницу заявили, что разрывает протокольные отношения с королевским двором Испании ввиду того, что король до сих пор не извинился за "покрытия насилия" во время референдума за независимость региона в прошлом году. Такое решение означает, что представители Каталонии больше не будут участвовать в мероприятиях, организованных испанским королевским двором.



Как сообщал УНН, премьер Каталонии Ким Торра высказался за создание независимой республики, одновременно предложив переговоры новому премьеру Испании Педро Санчесу.

Ранее правоохранители Испании в Барселоне провели масштабную операцию в связи с незаконным финансированием референдума по независимости Каталонии 1 октября 2017. В рамках операции задержаны по меньшей мере 25 человек.