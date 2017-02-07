Каталог українських фільмів 2016-2017 років презентують на Європейському кіноринку

“Цього року на самому кіноринку Україна буде представлена більш потужно,ніж минулого року. Ми збільшили розмір нашого стенду з невеличких 4 кв. м. до 24. І розмістили його в більш людному місці на кіноринку. Ми будемо представляти на кіноринку каталог українських фільмів”, — зазначив він.

Зокрема буде презентовано два відеоролики. Один розповідатиме про українські фільми, які зняли минулого року, інший — про ті, які перебувають наразі у виробництві і вихід у прокат яких планується найближчим часом.

Фактично Український стенд на кіноринку Берлінале — це своєрідний павільйон, де буде надаватися потрібна інформація усім тим, хто зацікавлений працювати з Україною.

За словами організаторів, візуальна концепція Українського стенду базується на модерністській естетиці і геометричних формах.

Основний слоган: “Ukraine is Your Destination” — “Україна — твоє місце призначення”.

“Мета цього всього — це просування України як кінематографічної держави, як партнера для представників світового кінобізнесу, як місце для зйомок, а також просування у світ українських фільмів”, — додав П.Іллєнко.

За його словами з державного бюджету на організацію стенда виділено близько 160 тис. гривень, хоча загальний бюджет набагато більший.

Голова Держкіно також зауважив, що на самому Берлінському фестивалі Україну представлятиме лише один документальний фільм “Школа №3”.

“Крім того на фестивалі буде представлений фільм “Процес. Російська держава проти Олега Сенцова режисера Аскольда Курова. Це фільм, до створення якого Україна не мала відношення, але ми будемо також брати участь в просуванні цього фільму”, — зауважив П.Іллєнко.

Додамо, що Український стенд буде працювати з 9-го по 17-те лютого на Європейському кіноринку 67-го Берлінського міжнародного кінофестивалю.

Берлінале — це міжнародний кінофестиваль категорії А, який вважається одним із найпрестижніших та найбільш відвідуваних кінофестивалів світу, і щорічно проходить у Берліні (Німеччина).

Цьогоріч фестиваль триватиме з 9-го по 19-те лютого 2017-го року.

У рамках “Берлінале” щорічно проводиться Європейський кіноринок, який є одним із найважливіших місць зустрічі професіоналів у сфері кіноіндустрії: виробників, дистрибюторів, покупців, сейлз-агентів, організаторів фестивалів та кіноринків.