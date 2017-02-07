Каталог украинских фильмов 2016-2017 годов представляют на Европейском кинорынке

"В этом году на самом кинорынке Украина будет представлена ​​более мощно, чем в прошлом году. Мы увеличили размер нашего стенда с небольших 4 кв. м. до 24 и разместили его в более людном месте на кинорынке. Мы будем представлять на кинорынке каталог украинских фильмов ", - отметил он.

В частности, будет представлено два видеоролика. Один будет рассказывать об украинских фильмах, которые сняли в прошлом году, другой - о тех, что находятся сейчас в производстве и выход в прокат которых планируется в ближайшее время.

Фактически украинский стенд на кинорынке Берлинале - это своеобразный павильон, где будет предоставляться необходимая информация всем тем, кто заинтересован работать с Украиной.

По словам организаторов, визуальная концепция украинского стенда базируется на модернистской эстетике и геометрических формах.

Основной слоган: "Ukraine is Your Destination" - "Украина - твое место назначения".

"Цель этого всего - это продвижение Украины как кинематографического государства, как партнера для представителей мирового кинобизнеса, как место для съемок, а также продвижение в мир украинских фильмов", - добавил П.Илленко.

По его словам из государственного бюджета на организацию стенда выделено около 160 тыс. гривен, хотя общий бюджет намного больше.

Председатель Госкино также отметил, что на самом Берлинском фестивале Украину будет представлять только один документальный фильм "Школа №3" .

"Кроме того, на фестивале будет представлен фильм " Процесс. Российское государство против Олега Сенцова" режиссера Аскольда Курова. Это фильм, к созданию которого Украина не имела отношения, но мы будем также принимать участие в продвижении этого фильма ", - отметил П.Илленко.

Добавим, что украинский стенд будет работать с 9-го по 17-е февраля на Европейском кинорынке 67-го Берлинского международного кинофестиваля.

Берлинале - это международный кинофестиваль категории А, который считается одним из самых престижных и наиболее посещаемых кинофестивалей мира, и ежегодно проходит в Берлине (Германия).

В этом году фестиваль пройдет с 9-го по 19-е февраля 2017 года.

В рамках "Берлинале" ежегодно проводится Европейский кинорынок, который является одним из важнейших мест встречи профессионалов в сфере киноиндустрии: производителей, дистрибьюторов, покупателей, сейлз-агентов, организаторов фестивалей и кинорынков.