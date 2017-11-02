Каськів не отримував повісток на допит, однак сьогодні на нього прийде - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Колишній голова Держінвестпроекту Владислав Каськів не отримував повістку на допит у Генеральній прокуратурі України, проте планує на нього сьогодні з'явитися. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив адвокат В.Каськіва Віктор Єрмолаєв.
"Ми не отримували будь-яких повісток (на допит – ред.), але дійсно є усна домовленість, що маємо з'явитися і сьогодні буде допит", - сказав В.Єрмолаєв.
За його словами, наразі захист В.Каськіва погоджує час допиту зі слідчим, а також захисту потрібен час на узгодження позиції з клієнтом.
"Тобто такого, що ми не з'явилися немає. Повісток на конкретний час (допиту – ред.) ми не отримували", - заявив В.Єрмолаєв.
Ще у вересні минулого року у ГПУ повідомили, що чекають через канали Інтерполу офіційне повідомлення про затримання В.Каськіва, який був у Панамі і намагався втекти до Куби.
Однак, уже 10 вересня 2016 року панамський суд обрав В.Каськіву запобіжний захід у вигляді застави у сумі 600 тис. дол.
Пізніше він вніс заставу у сумі 600 тис. дол. США та вийшов на волю у Панамі.
При цьому В.Каськів звернувся до Панами за політичним притулком.
У жовтні минулого року, зважаючи на прохання В.Каськіва про надання політичного притулку в Панамі, у ГПУ заявили, що повернення екс-голови Держінвестпроекту в Україну може тривати до 9 місяців.
В.Каськіва підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).