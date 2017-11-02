Каськив не получал повесток на допрос, однако сегодня на него придет - адвокат

"Мы не получали каких-либо повесток (на допрос - ред.), но действительно есть устная договоренность, что должны появиться и сегодня будет допрос", - сказал В.Ермолаев.

По его словам, сейчас защита Каськива согласовывает время допроса со следователем, а также защите нужно время на согласование позиции с клиентом.

"То есть такого, что мы не появились нет. Повесток на конкретное время (допроса - ред.) ммы не получали", - заявил В.Ермолаев.

Еще в сентябре прошлого года в ГПУ сообщили, что ждут через каналы Интерпола официальное сообщение о задержании Каськива, который был в Панаме и пытался бежать в Кубу.

Однако, уже 10 сентября 2016 панамский суд избрал Каськиву меру пресечения в виде залога в сумме 600 тыс. долл.

Позже он внес залог в сумме 600 тыс. долл. США и вышел на свободу в Панаме.

При этом Каськив обратился в Панаму за политическим убежищем.

В октябре прошлого года, несмотря на просьбы Каськива о предоставлении политического убежища в Панаме, в ГПУ заявили, что возвращение экс-главы Госинвестпроекта в Украину может длиться до 9 месяцев.

Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия).