Каштру заявив про необхідність здобуття перемоги над “Реалом” або “Інтером”

Португалець бажає стати чемпіоном України в нинішньому розіграші та пробитися далі по єврокубковій сітці.

“Перша мета — стати національними чемпіонами. Друга мета — пройти далі в єврокубках, або в Лізі чемпіонів, або в Лізі Європи. Щоб це сталося, доведеться подолати великі труднощі. Перед груповим етапом говорили, що неможливо. У „Боруссії М“ зараз 5 очок, вони знаходяться на тому шляху, коли можуть домогтися кваліфікації. Ми також можемо, але нам доведеться обіграти „Реал“ або „Інтер“. Складно, але ми постараємося. Наша мета — стати чемпіонами України і пройти далі в єврокубках”, — наголосив наставник.

Додамо, “Шахтар” набрав 4 очки на груповій стадії Ліги чемпіонів та втримує другий рядок квартету В. У ЧУ клуб також йде другим і відстає на один бал від “Динамо”.