Каштру заявил о необходимости достижения победы над "Реалом" или "Интером"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в интервью клубному сайту рассказал о целях команды на текущий сезон, передает УНН.
Португалец желает стать чемпионом Украины в нынешнем розыгрыше и пробиться дальше по еврокубковой сетке.
“Первая цель — стать национальными чемпионами. Вторая цель — пройти дальше в еврокубках, или в Лиге чемпионов, или в Лиге Европы. Чтобы это произошло, придется преодолеть большие трудности. Перед групповым этапом говорили, что невозможно. У „Боруссии М“ сейчас 5 очков, они находятся на том пути, когда могут добиться квалификации. Мы можем, но нам придется обыграть „Реал“ или „Интер“. Сложно, но мы постараемся. Наша цель — стать чемпионами Украины и пройти дальше в еврокубках”, — подчеркнул наставник.
Добавим, “Шахтер” набрал 4 очка на групповой стадии Лиги чемпионов и удерживает вторую строчку квартета В. В ЧУ клуб также идет вторым и отстает на один балл от “Динамо”.