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Каштру назвав сильні сторони "Аталанти" перед матчем з "Шахтарем"

Київ • УНН

 • 8134 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру перерахував сильні сторони італійської "Аталанти" перед баталією другого туру групової стадії Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу "гірників"

Каштру назвав сильні сторони "Аталанти" перед матчем з "Шахтарем"

"В "Аталанти" справді досить складні характеристики. Щойно вони виграють м’яч, одразу вишиковують велику кількість футболістів поблизу лінії оборони та віддають у зони. Ми мусимо бути готовими. Передусім наша лінія захисту має відповідати за це, бути у всеозброєнні. На мій погляд, поєдинок стане стратегічним, дуже тактичним. Перший тур став невдалим за результатом і для "Шахтаря", і для "Аталанти", тому обидві команди гнатимуться за перемогою. Нам необхідно бути уважними в цих аспектах, аби повезти до України позитивний підсумок", - наголосив португалець.

Також наставник зізнався, що суперник має низку цікавих характеристик.

"Багато цікавих характеристик. Індивідуальна опіка по всьому полю та енергія, що майже не вичерпується. Ще вони дуже цікаво розвивають свою атаку: після відбору намагаються віддати на фланг, завести м’яч у середину й зробити пас у зону. При цьому біля нашої лінії оборони безліч гравців – Гомес, Ілічич, Сапата… Вони одразу ж забігають, і надзвичайно важливо контролювати цей момент", - підкреслив рульовий "помаранчево-чорних".

Крім того, Каштру додав, що гра з італійцями не стане вирішальною.

Зауважимо, що після перших турів у команд немає жодного набраного очка в таблиці.

Нагадаємо, домашні матчі групового етапу "Аталанта" проводить на "Сан-Сіро" - арені "Мілана" і "Інтернаціонале". Зустріч стартуватиме сьогодні, о 19:55.

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