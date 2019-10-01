Битва за першу перемогу в ЛЧ: сьогодні "Шахтар" зіграє проти "Аталанти"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. "Аталанта" і "Шахтар" у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів намагатимуться реабілітуватися за великі поразки в стартових матчах турніру, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
У першому турі "Аталанта" вкрай невдало з'їздила в гості до загребському "Динамо" (0:4), яке до цього програло 11 матчів поспіль на груповому етапі. "Шахтар" крупно поступився в Харкові "Манчестер Сіті" - 0:3. Таким чином, друга поразка істотно ускладнить турнірну задачу для будь-якої з команд.
Італійці не можуть перемогти і забити в єврокубках вже три матчі поспіль (2 нічиї, 1 поразка), проте вдома в єврокубках "Аталанта" не програє 12 матчів поспіль (6 виграшів). Останню поразку їй завдав "Мехелен" в півфінальному матчі Кубка кубків-1987/88. Це єдина поразка "Аталанти" в 17 домашніх матчах на європейській арені (10 перемог).
Статистика "Шахтаря" в матчах в Італії складає лише один виграш при 2 нічиїх та 8 поразках.
Примітно, що суперники зустрічаються вперше, а "Аталанта" раніше не грала проти українських клубів.
Варто відзначити, що півзахисник збірної України та "Аталанти" Руслан Маліновський починав кар'єру в "Шахтарі". Пройшовши через академію донецького клубу, в 2011 році він дебютував у першій команді. В "Шахтарі" він значився до 2017 року, проте в офіційних матчах за донеччан так і не зіграв.
Крім того, капітан "Аталанти" Алехандро Гомес в сезоні 2013/14 разом з Марлосом грав в "Металісті". Два його матчі проти "Шахтаря" завершилися для харків'ян нічиєю 1:1 і поразкою 2:4.
Також додамо, що домашні матчі групового етапу "Аталанта" проводить на "Сан-Сіро" - арені "Мілана" і "Інтернаціонале". Зустріч стартуватиме о 19:55.