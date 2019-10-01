Битва за первую победу в ЛЧ: сегодня "Шахтер" сыграет против "Аталанты"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. "Аталанта" и "Шахтер" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов постараются реабилитироваться за крупные поражения в стартовых матчах турнира, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В первом туре "Аталанта" крайне неудачно съездила в гости к загребском "Динамо" (0:4), которое до этого проиграло 11 матчей подряд на групповом этапе. "Шахтер" крупно уступил в Харькове "Манчестер Сити" - 0:3. Таким образом, второе поражение существенно осложнит турнирную задачу для любой из команд.
Итальянцы не могут победить и забить в еврокубках уже три матча подряд (2 ничьи, 1 поражение), однако дома в еврокубках "Аталанта" не проигрывает 12 матчей подряд (6 выигрышей). Последнее поражение ей нанес "Мехелен" в полуфинальном матче Кубка кубков-1987/88. Это единственное поражение "Аталанты" в 17 домашних матчах на европейской арене (10 побед).
Статистика "Шахтера" в матчах в Италии составляет лишь один выигрыш при 2 ничьих и 8 поражениях.
Примечательно, что соперники впервые, а "Аталанта" ранее не играла против украинских клубов.
Стоит отметить, что полузащитник сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский начинал карьеру в "Шахтере". Пройдя через академию донецкого клуба, в 2011 году он дебютировал в первой команде. В "Шахтере" он числился до 2017 года, однако в официальных матчах за дончан так и не сыграл.
Кроме того, капитан "Аталанты" Алехандро Гомес в сезоне 2013/14 вместе с Марлосом играл в "Металлисте". Два его матче против "Шахтера" завершились для харьковчан ничьей 1:1 и поражением 2:4.
Также добавим, что домашние матчи группового этапа "Аталанта" проводит на "Сан-Сиро" - арене "Милана" и "Интернационале". Встреча стартует в 19:55.