Каштру назвал сильные стороны "Аталанты" перед матчем с "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру перечислил сильные стороны итальянской "Аталанты" перед схваткой второго тура групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков"
"У "Аталанты" действительно довольно сложные характеристики. Как только они выигрывают мяч, сразу выстраивают большое количество футболистов вблизи линии обороны и отдают в зоны. Мы должны быть готовы. Прежде всего наша линия защиты должна отвечать за это, быть во всеоружии. На мой взгляд, поединок станет стратегическим, очень тактическим. Первый тур стал неудачным по результатам и для "Шахтера", и для "Аталанты", поэтому обе команды будут гнаться за победой. Нам необходимо быть внимательными в этих аспектах, чтобы увезти в Украину положительный результат", - отметил португалец.
Также наставник признался, что соперник имеет ряд интересных характеристик.
"Много интересных характеристик. Индивидуальная опека по всему полю и энергия, которая почти не исчерпывается. Еще они очень интересно развивают свою атаку: после отбора пытаются отдать на фланг, завести мяч в середину и сделать пас в зону. При этом у нашей линии обороны множество игроков - Гомес, Иличич, Сапата... Они сразу же забегают, и чрезвычайно важно контролировать этот момент", - подчеркнул рулевой "оранжево-черных".
Кроме того, Каштру добавил, что игра с итальянцами не станет решающей.
Заметим, что после первых туров у команд нет ни одного набранного очка в таблице.
Напомним, домашние матчи группового этапа "Аталанта" проводит на "Сан-Сиро" - арене "Милана" и "Интернационале". Встреча стартует сегодня, в 19:55.