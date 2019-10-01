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Каштру назвал сильные стороны "Аталанты" перед матчем с "Шахтером"

Киев • УНН

 • 8134 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру перечислил сильные стороны итальянской "Аталанты" перед схваткой второго тура групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков"

Каштру назвал сильные стороны "Аталанты" перед матчем с "Шахтером"

"У "Аталанты" действительно довольно сложные характеристики. Как только они выигрывают мяч, сразу выстраивают большое количество футболистов вблизи линии обороны и отдают в зоны. Мы должны быть готовы. Прежде всего наша линия защиты должна отвечать за это, быть во всеоружии. На мой взгляд, поединок станет стратегическим, очень тактическим. Первый тур стал неудачным по результатам и для "Шахтера", и для "Аталанты", поэтому обе команды будут гнаться за победой. Нам необходимо быть внимательными в этих аспектах, чтобы увезти в Украину положительный результат", - отметил португалец.

Также наставник признался, что соперник имеет ряд интересных характеристик.

"Много интересных характеристик. Индивидуальная опека по всему полю и энергия, которая почти не исчерпывается. Еще они очень интересно развивают свою атаку: после отбора пытаются отдать на фланг, завести мяч в середину и сделать пас в зону. При этом у нашей линии обороны множество игроков - Гомес, Иличич, Сапата... Они сразу же забегают, и чрезвычайно важно контролировать этот момент", - подчеркнул рулевой "оранжево-черных".

Кроме того, Каштру добавил, что игра с итальянцами не станет решающей.

Заметим, что после первых туров у команд нет ни одного набранного очка в таблице.

Напомним, домашние матчи группового этапа "Аталанта" проводит на "Сан-Сиро" - арене "Милана" и "Интернационале". Встреча стартует сегодня, в 19:55.

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