Картковий будинок: невідомі замовили гральну колоду з політиками
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. До однієї з київських типографій надійшло замовлення на друк гральної колоди карт з політиками. В розпорядженні УНН опинилася частина гральної колоди, яка наразі друкується.
На фото зображено 18 гральних карт. Не відомо, за яким саме принципом розподілялися "ролі" політиків у цій колоді, але ми бачимо, що "королем" став колишній глава фракції "Опозиційного блоку", нардеп Юрій Бойко, а "дамою" Ганна Герман. Тоді, як наприклад, нардеп Вадим Новинський отримав статус "сімки", а Віктор Медведчук – "валета".
Мер Києва Віталій Кличко отримав статус "двійки", "трійкою" став Генедій Балашов, "п'ятірка: екс-глава СБУ Валентин Наливайченко.
"Шістками" творці колоди призначили колишнього заступника голови Дніпропетровської ОДА Геннадія Корбана та Олега Ляшка.
"Сімки": глава партії "Свобода" Олег Тягнибок та вже згаданий Вадим Новинський.
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"Вісімки": нардепи Дмитро Ярош та Сергій Льовочкин.
"Дев'ятки": нардепи Володимир Парасюк та Євген Мураєв.
"Десятки": мер Дніпра Борис Філатов та нардеп Вадим Рабінович.
Ренат Ахметов отримав статус "туза".
УНН стало відомо, що гральна колода замовлена великим тиражем та буде надрукована до Нового року.
Як повідомляв УНН, вчора невідомі повідомили про те, що будівлю Верховної Ради заміновано.