Карточный домик: неизвестные заказали игровую колоду с политиками

На фото изображено 18 игральных карт. Неизвестно, по какому именно принципу распределялись "роли" политиков в этой колоде, но мы видим, что "королем" стал бывший глава фракции "Оппозиционного блока", нардеп Юрий Бойко, а "дамой" Анна Герман. Тогда, например, нардеп Вадим Новинский получил статус "семерки", а Виктор Медведчук - "валета".



Мэр Киева Виталий Кличко получил статус "двойки", "тройкой" стал Генедий Балашов, "пятерка": экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.



"Шестеркми" создатели колоды назначили бывшего заместителя председателя Днепропетровской ОГА Геннадия Корбана и Олега Ляшко.



"Семерки": глава партии "Свобода" Олег Тягнибок и уже упомянутый Вадим Новинский.



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"Восьмерки": нардепы Дмитрий Ярош и Сергей Левочкин.



"Девятки": нардепы Владимир Парасюк и Евгений Мураев.



"Десятки": мэр Днепра Борис Филатов и нардеп Вадим Рабинович.



Ринат Ахметов получил статус "туза".



УНН стало известно, что игральная колода заказана большим тиражом и будет напечатана до Нового года.



Как сообщал УНН, вчера неизвестные сообщили о том, что здание Верховной Рады заминировано.