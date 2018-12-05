Карточный домик: неизвестные заказали игровую колоду с политиками
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В одну из киевских типографий поступил заказ на печать игральной колоды карт с политиками. В распоряжении УНН оказалась часть игральной колоды, которая сейчас печатается.
На фото изображено 18 игральных карт. Неизвестно, по какому именно принципу распределялись "роли" политиков в этой колоде, но мы видим, что "королем" стал бывший глава фракции "Оппозиционного блока", нардеп Юрий Бойко, а "дамой" Анна Герман. Тогда, например, нардеп Вадим Новинский получил статус "семерки", а Виктор Медведчук - "валета".
Мэр Киева Виталий Кличко получил статус "двойки", "тройкой" стал Генедий Балашов, "пятерка": экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.
"Шестеркми" создатели колоды назначили бывшего заместителя председателя Днепропетровской ОГА Геннадия Корбана и Олега Ляшко.
"Семерки": глава партии "Свобода" Олег Тягнибок и уже упомянутый Вадим Новинский.
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"Восьмерки": нардепы Дмитрий Ярош и Сергей Левочкин.
"Девятки": нардепы Владимир Парасюк и Евгений Мураев.
"Десятки": мэр Днепра Борис Филатов и нардеп Вадим Рабинович.
Ринат Ахметов получил статус "туза".
УНН стало известно, что игральная колода заказана большим тиражом и будет напечатана до Нового года.
Как сообщал УНН, вчера неизвестные сообщили о том, что здание Верховной Рады заминировано.