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Карточный домик: неизвестные заказали игровую колоду с политиками

Киев • УНН

 • 29274 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В одну из киевских типографий поступил заказ на печать игральной колоды карт с политиками. В распоряжении УНН оказалась часть игральной колоды, которая сейчас печатается.

Карточный домик: неизвестные заказали игровую колоду с политиками

На фото изображено 18 игральных карт. Неизвестно, по какому именно принципу распределялись "роли" политиков в этой колоде, но мы видим, что "королем" стал бывший глава фракции "Оппозиционного блока", нардеп Юрий Бойко, а "дамой" Анна Герман. Тогда, например, нардеп Вадим Новинский получил статус "семерки", а Виктор Медведчук - "валета".

Мэр Киева Виталий Кличко получил статус "двойки", "тройкой" стал Генедий Балашов, "пятерка": экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Шестеркми" создатели колоды назначили бывшего заместителя председателя Днепропетровской ОГА Геннадия Корбана и Олега Ляшко.

"Семерки": глава партии "Свобода" Олег Тягнибок и уже упомянутый Вадим Новинский.

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"Восьмерки": нардепы Дмитрий Ярош и Сергей Левочкин.

"Девятки": нардепы Владимир Парасюк и Евгений Мураев.

"Десятки": мэр Днепра Борис Филатов и нардеп Вадим Рабинович.

Ринат Ахметов получил статус "туза".

УНН стало известно, что игральная колода заказана большим тиражом и будет напечатана до Нового года.

Как сообщал УНН, вчера неизвестные сообщили о том, что здание Верховной Рады заминировано.

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