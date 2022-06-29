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Картину Френсіса Бекона із зображенням Люсьєна Фрейда продано за 52,5 млн доларів

Картину Френсіса Бекона із зображенням Люсьєна Фрейда продано за 52,5 млн доларів

Київ • УНН

 • 120584 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Картина британського художника ірландського походження Френсіса Бекона, що зображає британського художника Люсьєна Фрейда, була продана в середу за 52,5 мільйона доларів (50,2 мільйона євро), за даними аукціонного будинку Sotheby's. Про це УНН інформує посилаючись на AFP.

Цитата

«Етюд для портрета Люсьєна Фрейда», написаний 1964 року, «приклад культової спілки двох найзначніших художників у рамках канону мистецтва ХХ століття», — йдеться у повідомленні аукціонного будинку.

Деталі

Картина зображує Фрейда з оголеними грудьми, зі спотвореним обличчям, що сидить на лавці.

Художники були близькими друзями, а також артистичними суперниками, зачарованими людською фігурою, і неодноразово позували один одному.

Триптих Бекона 1969 року «Три етюди Люсьєна Фрейда» було продано у 2013 році за 142,4 мільйона доларів, що є рекордом найдорожчого витвору мистецтва на аукціоні, поки він не поступився місцем картині Пікассо «Алжирські жінки (версія O)» у 2015 році.

Бекон помер у 1992 році, а Фрейд у 2011 році.

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