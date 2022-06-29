Картину Френсіса Бекона із зображенням Люсьєна Фрейда продано за 52,5 млн доларів

Цитата

«Етюд для портрета Люсьєна Фрейда», написаний 1964 року, «приклад культової спілки двох найзначніших художників у рамках канону мистецтва ХХ століття», — йдеться у повідомленні аукціонного будинку.

Деталі

Картина зображує Фрейда з оголеними грудьми, зі спотвореним обличчям, що сидить на лавці.

Художники були близькими друзями, а також артистичними суперниками, зачарованими людською фігурою, і неодноразово позували один одному.

Триптих Бекона 1969 року «Три етюди Люсьєна Фрейда» було продано у 2013 році за 142,4 мільйона доларів, що є рекордом найдорожчого витвору мистецтва на аукціоні, поки він не поступився місцем картині Пікассо «Алжирські жінки (версія O)» у 2015 році.

Бекон помер у 1992 році, а Фрейд у 2011 році.