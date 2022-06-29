Картина Фрэнсиса Бэкона с изображением Люсьена Фрейда продана за 52,5 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Картина британского художника ирландского происхождения Фрэнсиса Бэкона, что изображает британского художника Люсьена Фрейда, была продана в среду за 52,5 миллиона долларов (50,2 миллиона евро), по данным аукционного дома Sotheby's. Об этом УНН информирует ссылаясь на AFP.
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«Этюд для портрета Люсьена Фрейда», написанный в 1964 году, «пример культового союза двух самых значительных художников в рамках канона искусства ХХ века», — говорится в сообщении аукционного дома.
Детали
Картина изображает Фрейда с обнаженной грудью, с искаженный лицом, сидящим на скамейке.
Художники были близкими друзьями, а также артистическими соперниками, очарованными человеческой фигурой, и неоднократно позировали друг другу.
Триптих Бэкона 1969 года «Три этюда Люсьена Фрейда» было продано в 2013 году за 142,4 миллиона долларов, что является рекордом самого дорогого произведения искусства на аукционе, пока он не уступил место картине Пикассо «Алжирские женщины (версия O)» в 2015 году.
Бэкон умер в 1992 году, а Фрейд в 2011 году.