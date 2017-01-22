"Карпати" зіграли в нічию зі словацьким клубом у контрольній грі в Анталії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Суперником львівських “Карпат” у черговому спарингу на зборах в Анталії (Туреччина) виступила “Дунайска Стреда” — команда словацької “Fortuna ліги”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “левів”.
На початку гри у “карпатівців” сталося непорозуміння в обороні: захисники загубили Віду, котрий точно зміг переправити м’яча у сітку воріт. Та “зелено-білі” зуміли швидко зрівняти рахунок. Потенційний новачок “левів” вдало прийняв та прокинув м’яча у штрафному майданчику, заробивши пенальті. Зрівняти рахунок вдалося Павлу Ксьонзу — 1:1.
“Карпати” відіграли поєдинок в такому складі: Підківка (Сілецький, 46), Мірошніченко, Нестеров, 2 гравці на оглядинах, Завійський (Чачуа, 68), Сениця (Кльоц, 28), Худоб’як (Філімонов, 78), Ксьонз (Богач, 85), 2 гравці на оглядинах, (Грисьо, 55).
Нагадаємо, що 24-го січня команда Олега Дулуба проведе одразу два поєдинки. Спершу вона зіграє проти узбецького “Олмалика”, а потім проти казахського “Акжайика”.