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"Карпати" зіграли в нічию зі словацьким клубом у контрольній грі в Анталії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Суперником львівських “Карпат” у черговому спарингу на зборах в Анталії (Туреччина) виступила “Дунайска Стреда” — команда словацької “Fortuna ліги”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “левів”.

На початку гри у “карпатівців” сталося непорозуміння в обороні: захисники загубили Віду, котрий точно зміг переправити м’яча у сітку воріт. Та “зелено-білі” зуміли швидко зрівняти рахунок. Потенційний новачок “левів” вдало прийняв та прокинув м’яча у штрафному майданчику, заробивши пенальті. Зрівняти рахунок вдалося Павлу Ксьонзу — 1:1.

“Карпати” відіграли поєдинок в такому складі: Підківка (Сілецький, 46), Мірошніченко, Нестеров, 2 гравці на оглядинах, Завійський (Чачуа, 68), Сениця (Кльоц, 28), Худоб’як (Філімонов, 78), Ксьонз (Богач, 85), 2 гравці на оглядинах, (Грисьо, 55).

Нагадаємо, що 24-го січня команда Олега Дулуба проведе одразу два поєдинки. Спершу вона зіграє проти узбецького “Олмалика”, а потім проти казахського “Акжайика”.

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