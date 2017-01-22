"Карпаты" сыграли вничью со словацким клубом в контрольной игре в Анталии

В начале игры у "карпатовцев" произошло недоразумение в обороне: защитники потеряли Виду, который точно смог переправить мяч в сетку ворот. И "зелено-белые" сумели быстро сравнять счет. Потенциальный новичок "львов" удачно принял и пробросил мяч в штрафной, заработав пенальти. Сравнять счет удалось Павлу Ксензу - 1: 1.

"Карпаты" сыграли поединок в следующем составе: Подкова (Силецкий, 46), Мирошниченко, Нестеров, 2 игрока на просмотре, Завийский (чачу, 68), Сеница (Кльоц, 28), Худобяк (Филимонов, 78), Ксенз ( Богач, 85), 2 игрока на просмотре, (Грисьо, 55).

Напомним, что 24-го января команда Олега Дулуба проведет сразу два поединка. Сначала она сыграет против узбекского "Олмалика", а затем против казахского "Акжайык".