Карпати "штормить": туристів просять не ходити в гори
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Туристів просять не ходити на високогір'я в Карпатах. На горі Піп Іван Чорногірський здійнявся штормовий вітер, а видимість - обмежена. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
Деталі
Так, станом на 8:35 24 вересня на горі Піп Іван Чорногірський - одній з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей - був південно-західний вітер 20-24 м/с з поривами до 30 м/с, видимість обмежена до 70 м. Тут вранці був дрібний дощ зі сніжною крупою. Температура повітря знизилася до 0°С.
"Наполегливо рекомендуємо утриматися від виходу у високогір'я", - вказали рятувальники.
Доповнення
За прогнозом синоптиків, 24 вересня помірні, на півночі країни місцями значні дощі; лише у південній частині та східних областях вночі без опадів.
Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с; вночі на заході, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-30 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла; вдень 9-14°, на Закарпатті та у південній частині 13-18°.
У Карпатах невеликий дощ (вночі з мокрим снігом); температура протягом доби 1-6° тепла.