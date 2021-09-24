Дощі та вітер: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. По Україні сьогодні дощитиме та буде вітряно. Температура повітря дещо підвищиться - вдень до 18 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 24 вересня помірні, на півночі країни місцями значні дощі; лише у південній частині та східних областях вночі без опадів.
Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с; вночі на заході, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-30 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла; вдень 9-14°, на Закарпатті та у південній частині 13-18°.
У Карпатах невеликий дощ (вночі з мокрим снігом); температура протягом доби 1-6° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні помірний, вночі місцями по області значний дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°, у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.
Додамо
Сьогодні, 24 вересня, відзначають Всесвітній день моря.