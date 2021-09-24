Дожди и ветер: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. По Украине сегодня дожди и будет ветрено. Температура воздуха несколько повысится - днем до 18 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 24 сентября умеренные, на севере страны местами значительные дожди; лишь в южной части и восточных областях ночью без осадков.
Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с; ночью на западе, днем в Украине порывы 15-20 м/с, в западных областях местами 25-30 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла; днем 9-14°, на Закарпатье и в южной части 13-18°.
В Карпатах небольшой дождь (ночью с мокрым снегом); температура в течение суток 1-6° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня умеренный, ночью местами по области значительный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14°, в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.
Добавим
Сегодня, 24 сентября, отмечают Всемирный день моря.